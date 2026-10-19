Песков: обвинения в причастности РФ к беспорядкам никто не воспринимает всерьез

Песков назвал несерьезными обвинения РФ в причастности к беспорядкам в Европе Песков: обвинения в причастности РФ к беспорядкам никто не воспринимает всерьез

Москва19 окт Вести.Бездоказательные обвинения в адрес России, связанные с якобы причастностью Москвы к беспорядкам в Европе, никто не воспринимает всерьез.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Zvezdanews.

К таким абсурдным обвинениям никто нигде уже серьезно не относится. Даже в самой Европе подчеркнул собеседник телеканала

17 октября во Франции, включая Париж, прошли массовые акции протеста, направленные против роста цен и экономической политики властей. В ряде городов мирные демонстрации переросли в беспорядки: протестующие поджигали мэрии, грабили магазины и атаковали полицейские участки.

Полиция применила слезоточивый газ против участников несогласованной акции на Елисейских полях. Правоохранители задержали порядка 400 человек, пострадали 60 сотрудников полиции.

Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации поручил правительству принять меры для предотвращения новых беспорядков.

Лидер парламентской фракции "Национального объединения" и кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что волна уличных погромов показала глубокий кризис доверия граждан к властям и утрату их авторитета.

В свою очередь, лидер партии "Национальное объединение" Жордан Барделла призвал Макрона извиниться перед гражданами за неспособность справиться с волной беспорядков и добровольно уйти в отставку.