Ульянов: ЕС не реагирует на жестокое подавление протестов полицией Франции

Ульянов осудил ЕС за игнорирование жестоких мер полиции Франции против студентов Ульянов: ЕС не реагирует на жестокое подавление протестов полицией Франции

Москва10 окт Вести.Евросоюз (ЕС) никак не реагирует на случаи жестокого обращения французской полиции с протестующими старшеклассниками, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети Х.

Так, жестокие действия сотрудников полиции Франции при подавлении протестов привели к тому, что многие протестующие получили ранения.

ЕС никак не реагирует на случаи полицейской жестокости во Франции. Только представьте, какова будет его реакция, если нечто подобное произойдет в России отметил Ульянов

Полиция применила слезоточивый газ против митингующих, блокировавших средние школы во Франции.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас и другие представители Евросоюза (ЕС) молчат по поводу протестов во Франции.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю подряд. Молодые люди выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем во французском образовании. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.