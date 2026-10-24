Ульянов высмеял слова о "российском следе" в миграционном хаосе, охватившем ЕС Ульянов высмеял поиски "российского следа" в миграционном кризисе в ЕС

Москва24 окт Вести.Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов с иронией отреагировал на поиски "российского следа" в миграционном хаосе, который охватил Европу.

Русские здесь, русские там, могучие русские повсюду​​​. И у нее [главы Еврокомиссии Урсулы вон дер Ляйен] нет ни малейших сомнений в том, что миграционный хаос в Европе вызван Россией. Браво! Без комментариев написал Ульянов на своей странице в соцсети X

Так постпред РФ ответил на публикацию пользователя, который выложил видео с выступлением фон дер Ляйен в Европарламенте, в котором глава Еврокомиссии бездоказательно обвинила Россию и Белоруссию в протестах в Европе.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Франции задержали около 1 тысячи человек в ходе подавления беспорядков в стране. Протесты против роста цен во Франции 24 октября собрали 410 тысяч человек по всей стране. В то же время французская Всеобщая конфедерация труда заявила, что число участников демонстраций составило около 800 тысяч человек, а только в Париже на улицы вышли около 250 тысяч.