Москва2 ноя Вести.Европейский союз сегодня не является привлекательным для большинства россиян в свзяи с серьезными ценностными различиями. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он отметил, что на протяжении нескольких веков часть российской элиты стремилась сблизиться с европейцами​​​. Однако сегодня ситуация иная.

Европейцы в то время были привлекательнее, чем сейчас. ЕС в нынешнем виде абсолютно непривлекателен для россиян, за исключением ограниченного числа людей, придерживающихся других взглядов. Ценности сейчас слишком сильно отличаются написал Ульянов в соцсети Х

Ранее сообщалось, что граждане Германии чаще представителей других стран ЕС обращались с заявлением о предоставлении временного убежища в РФ в 2026 году. Так, с января по сентябрь о временном убежище попросили 49 граждан ФРГ. В числе обращавшихся за помощью, есть также жители Болгарии, Греции, Италии, Франции и Чехии.