Более четверти сотрудников постпредства РФ в Вене не могут получить визы Ульянов обвинил Австрию в намеренном затягивании выдачи виз дипломатам РФ

Москва17 сен Вести.Более четверти сотрудников постоянного представительства РФ при международных организациях в Вене — 26 человек — ожидают получения австрийских виз, выдачу которых задерживает принимающая сторона. Об этом заявил постоянный представитель России Михаил Ульянов.

По словам дипломата, австрийские власти намеренно затягивают оформление документов. Ульянов подчеркнул, что проводимая Веной на визовом направлении политика нацелена на то, чтобы максимально затруднить и дестабилизировать полноценную работу российской дипломатической миссии.