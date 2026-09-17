Австрия задерживает выдачу виз более четверти сотрудников постпредства РФ Ульянов: Австрия задерживает визы для 26 сотрудников постпредства РФ в Вене

Москва17 сен Вести.Австрийские власти задерживают выдачу въездных виз для более четверти сотрудников постоянного представительства России при международных организациях в Вене. Об этом сообщил постпред РФ Михаил Ульянов, выступая на 70-й сессии генеральной конференции МАГАТЭ.

По словам дипломата, на сегодняшний день визы ожидают 26 человек. Как отметил Ульянов, политика Вены на визовом направлении нацелена на максимально затруднение работы дипмиссии РФ.

По состоянию на сегодняшний день в ожидании виз находятся 26 человек — более четверти всех российских дипломатов и административно-технических работников заявил Ульянов, комментируя проблемы с получением австрийских въездных виз для сотрудников постпредства

Ранее посольство РФ в Вене обвинило Австрию в отказе от декларируемого нейтрального статуса и сознательном обострении двусторонних отношений. Поводом стали высказывания главы австрийского МИД Беате Майнль-Райзингер, которая выразила солидарность с Германией и призвала к введению новых антироссийских санкций после инцидента с беспилотником в Лейпциге.