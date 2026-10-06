Москва6 окт Вести.Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Франции в Тегеране по поводу действий французских сил безопасности на студенческих протестах, призвав Париж к уважению основных прав протестующих. Об этом сообщает IRNA.

Иран призвал защищать основные права французских граждан, включая право на проведение мирных собраний.

Исполняющий обязанности генерального директора Департамента по правам человека в Министерстве иностранных дел Ирана Хамид Ахмади в беседе с послом Франции выразил обеспокоенность действиями сотрудников полиции при подавлении протестов, в ходе которых ряд митингующих получили ранения.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ против митингующих, блокировавших средние школы во Франции.