Франция вызвала посла Ирана в ответ на вызов французского посла в Тегеране

Франция в ответ на вызов своего посла в Тегеране вызвала посла Ирана Франция вызвала посла Ирана в ответ на вызов французского посла в Тегеране

Москва7 окт Вести.Франция вызвала посла Ирана после аналогичного вызова главы французской дипмиссии в Тегеране. Об этом сообщил французский МИД.

Согласно заявлению пресс-службы ведомства, иранские власти проводят дезинформационную компанию вокруг протестов школьников во Франции.

По поручению министра Европы и иностранных дел Жан-Ноэля Барро посол Исламской Республики Иран был сегодня вызван в МИД Франции говорится в публикации

Иранскому дипломату было заявлено о недопустимости распространения ложных сведений.

Ранее сообщалось, что полицейские во Франции задержали 6629 человек с начала протестов школьников и студентов.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции идут вторую неделю. Участники выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем французского образования. Демонстрации сопровождаются беспорядками и столкновениями протестующих с полицией.