Полицейские применили слезоточивый газ против участников акции протеста в Лионе

Демонстрацию в Лионе разогнали слезоточивым газом Полицейские применили слезоточивый газ против участников акции протеста в Лионе

Москва24 окт Вести.Сотрудники французских правоохранительных органов применили слезоточивый газ для разгона участников акции протеста в Лионе. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации журналистов, в общей сложности около 150 студентов предприняли попытку провести демонстрацию возле университета Лион-3.

Поскольку манифестации были запрещены в нескольких районах города, силы правопорядка используют слезоточивый газ для разгона толпы говорится в материале

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что региональные власти республики запретят все запланированные на ближайшие дни демонстрации, кроме тех, которые организованы профсоюзами.

Во Франции проходят массовые беспорядки. Забастовки школьников и студентов впоследствии переросли в протесты против удорожания стоимости жизни и высоких цен на энергоносители. В некоторых городах демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.