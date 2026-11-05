Неизвестные в масках подожгли лицей во Франции

Протестующие устроили пожар на территории лицея под Тулузой Неизвестные в масках подожгли лицей во Франции

Москва5 ноя Вести.Примерно 30 агрессивно настроенных участников акции протеста проникли на территорию лицея в пригороде Тулузы и применили пиротехнику, что привело к возгоранию здания, передает издание La Dépêche du Midi.

Отмечается, что Огонь охватил зону приема посетителей и кабинеты сотрудников.

Группа из примерно тридцати агрессивно настроенных людей в масках совершила нападение на лицей. … Запуск пиротехнических зарядов привел к пожару в помещении говорится в материале

Накануне портал Actu передал, что во французском городе Лион протестующие начали бросать камни в витрины магазинов и в полицейских. После этого правоохранительные органы использовали водометы и слезоточивый газ.

Ранее Национальный союз студентов Франции (UNEF) сообщил, что французские студенты устроят новые акции протеста 3 и 5 ноября, отметив, что правительство страны не желает их слушать.