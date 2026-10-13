Москва13 окт Вести.Французская полиция применила водомет против агрессивно настроенных участников протестного шествия, организованного студенческими и профсоюзными объединениями в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Основная масса демонстрантов уже покинула площадь Вобан — конечный пункт маршрута двух колонн, стартовавших от мэрии Парижа и площади Италии. Однако оставшиеся молодые люди, преимущественно в темной одежде с капюшонами и масками, отказываются уходить, игнорируя требования сотрудников правопорядка. Незадолго до завершения акции несколько человек подожгли припаркованный у дороги автомобиль, что потребовало вызова пожарных.

В настоящее время полицейские активно используют гранаты со слезоточивым газом и несколько раз применили водомет, чтобы оттеснить толпу к выходу с площади. В ответ оставшиеся на месте молодые люди бросают в правоохранителей камни и поджигают урны и фонарные столбы с уличными камерами.

Акции протеста старшеклассников начались в конце сентября в столичном регионе Иль-де-Франс и к настоящему моменту охватили всю Францию. Участники выступают против перегруженного расписания, нехватки преподавателей и других проблем в системе образования. В отдельных местах протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. С начала протестов жандармы и полицейские провели около 7 тысяч задержаний, в подавляющем большинстве случаев задержанными были несовершеннолетние.