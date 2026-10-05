BFMTV: в Париже протестующие подожгли вход в лицей, ученики оказались взаперти

В Париже демонстранты подожгли вход в лицей BFMTV: в Париже протестующие подожгли вход в лицей, ученики оказались взаперти

Москва5 окт Вести.Участники протеста в Париже подожгли входную дверь лицея имени Воклена, в здании остались около ста учеников без возможности выйти. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Сотрудники школы пытались потушить пожар еще до приезда спасателей и полиции. Демонстранты начали разбивать стекла дверей. Работники указали, что протестующие действовали без промедления и не шли на диалог.

Пожар возник у входа в здание, его снаружи разожгли демонстранты. Около ста учеников оказались заблокированы в лицее передает телеканал

По прибытии пожарных и правоохранителей на место происшествия митингующие начали стрелять в них из пиротехники.

Свидетели предположили, что погромщики применяли горючие жидкости для создания пожара. Всего здание пытались поджечь три раза.

Учащихся и сотрудников лицея удалось эвакуировать к 10.00 по местному времени, сообщил канал.

Протесты старшеклассников и студентов во Франции продолжаются вторую неделю. Демонстранты выступают против перегруженного расписания, дефицита кадров и других проблем в сфере образования. Ряд протестов сопровождается беспорядками. По последней информации, в стране задержали более пяти тысяч человек, большая часть из которых несовершеннолетние.

Сообщалось, что премьер-министр Франции Себастьян Лекорню ввиду обостряющейся обстановки с протестами собирает антикризисный штаб.