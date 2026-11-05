Москва5 нояВести.Полиция использовала для разгона демонстрантов во французском городе Лион водометы и слезоточивый газ, сообщил портал Actu.
По данным журналистов, демонстранты начали бросать камни в витрины магазинов и в полицейских, после чего те использовали спецсредства.
Подтверждено применение слезоточивого газа в районе моста Галльени. Силы правопорядка размещают там бронированную машину, оснащенную водометами… Демонстрация завершилась так же, как и в прошлую субботу: в запахе слезоточивого газа. До конца дня в районе Жан-Масе, вероятно, будет продолжаться игра в кошки-мышкиговорится в публикации
Протесты во Франции идут с середины сентября. Тогда на парижские улицы вышли учащиеся старших классов, которые требовали улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились недовольные повышением цен во Франции, а сами митинги стали проходить и в других французских городах.
Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. В ней, по данным МВД страны, принимали участие около 550 тысяч человек.
В ночь на 1 ноября демонстранты в Париже забросали полицейский кордон бутылками с зажигательной смесью. Столкновения с полицией фиксировались также в Марселе, Тулузе и других городах. В ответ на агрессивные действия протестуюзих полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты.
Позднее МВД республики сообщило, что только по итогам 31 октября задержало на митингах 565 человек.