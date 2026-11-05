Протестующих во Франции разгоняют слезоточивым газом и водометами Полиция разогнала протестующих в Лионе слезоточивым газом и водометами

Москва5 ноя Вести.Полиция использовала для разгона демонстрантов во французском городе Лион водометы и слезоточивый газ, сообщил портал Actu.

По данным журналистов, демонстранты начали бросать камни в витрины магазинов и в полицейских, после чего те использовали спецсредства.

Подтверждено применение слезоточивого газа в районе моста Галльени. Силы правопорядка размещают там бронированную машину, оснащенную водометами… Демонстрация завершилась так же, как и в прошлую субботу: в запахе слезоточивого газа. До конца дня в районе Жан-Масе, вероятно, будет продолжаться игра в кошки-мышки говорится в публикации

Протесты во Франции идут с середины сентября. Тогда на парижские улицы вышли учащиеся старших классов, которые требовали улучшения состояния школ. Затем к ним присоединились недовольные повышением цен во Франции, а сами митинги стали проходить и в других французских городах.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация 17 октября. В ней, по данным МВД страны, принимали участие около 550 тысяч человек.

В ночь на 1 ноября демонстранты в Париже забросали полицейский кордон бутылками с зажигательной смесью. Столкновения с полицией фиксировались также в Марселе, Тулузе и других городах. В ответ на агрессивные действия протестуюзих полиция использовала слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Позднее МВД республики сообщило, что только по итогам 31 октября задержало на митингах 565 человек.