Участник демонстраций во Франции: мы протестуем против дороговизны жизни

Участник новых протестов во Франции рассказал о причинах акций Участник демонстраций во Франции: мы протестуем против дороговизны жизни

Москва17 окт Вести.Одна из причин, которые побудили французов выйти на митинг, — дорогой бензин. Об этом рассказал ИС "Вести" участник протеста.

Правоохранители начали применять слезоточивый газ, обратил внимание он.

Мы протестуем против дороговизны жизни, против бензина по 2,50 евро за литр, а скоро будет уже 3 евро. Мы — "желтые жилеты". Я считаю, у нас есть все основания выходить на протесты. Полицейские начали бросать дымовые шашки поделился негодованием протестующий

Во Франции уже несколько недель проходят массовые протесты старшеклассников, недовольных перегруженным расписанием, нехваткой учителей и другими проблемами в сфере образования. Некоторые акции сопровождались беспорядками, полиция применяла против протестующих слезоточивый газ и водометы.

Также в стране организованы митинги против подорожания топлива и снижения покупательной способности населения. 17 октября в нескольких городах начались столкновения между полицией и участниками массовых протестов.