"Это явный перебор": Путин об обвинениях России в массовых протестах в Европе Путин: обвинять РФ в массовых протестах в Европе – явный перебор

Москва25 окт Вести.Всем гражданам Европы очевидно, что Россия не имеет отношения к организации протестов в регионе. Обвинять в этом Москву – перебор, заявил президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Первая реакция, когда я это увидел – удивление. Потому что ну уж чего-чего, а говорить о том, что мы провоцируем массовые выступления в крупных городах Европы – это уж совсем явный перебор, который, на мой взгляд, очевиден для рядовых граждан европейских стран пояснил Путин

По всей Европе продолжаются протесты молодежи. Митинги проходят в городах Франции, Греции, Испании, Португалии. Ранее стало известно о задержании в Италии 371 участника демонстраций.