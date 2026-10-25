МИД России будет реагировать на обвинения в адрес РФ из-за беспорядков Путин: МИД будет реагировать на обвинения в адрес РФ из-за беспорядков

Москва25 окт Вести.Министерство иностранных дел России будет соответствующим образом реагировать на голословные обвинения европейских политиков в адрес РФ в организации протестов в ЕС. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Но уж когда нас обвиняют – здесь, мы, конечно, должны как-то реагировать. Но министерство иностранных дел, я думаю, соответствующим образом на это аккуратненько реагировать будет. Но повторю то, с чего начал. Самое главное в том, что, не анализируя причин происходящих событий и не внося коррективов в свою экономическую, внешнюю и внутреннюю политику, они не устранят этих причин пояснил Путин

Президент считает, что европейским властям нужно не "валить на кого-то за рубежом", а заняться своими собственными проблемами.