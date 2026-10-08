В МИД РФ предупредили об ответе в случае агрессии со стороны Западной Европы Захарова: Россия ответит в случае агрессии со стороны Западной Европы

Москва8 окт Вести.Москва даст ответ, если со стороны стран Западной Европы начнется агрессия. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По словам дипломата, президент России Владимир Путин четко и недвусмысленно давал понять, какой ответ ждет агрессоров.

Если такая агрессия начнется со стороны Западной Европы, Европейского союза, как объединения соответствующих стран, вот на это ответ будет дан​​​. Какой? Я думаю, что вам лучше еще раз перечитать соответствующее заявление президента Российской Федерации сказала Захарова

Ранее Путин заявил, что Россия не вынашивает агрессивных планов и никому не угрожает. При этом, подчеркнул глава государства, в случае нападения страна будет вынуждена задействовать все имеющиеся у нее силы и средства.