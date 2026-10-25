Путин указал на миграционный кризис в Европе Путин отметил, что Европа не справляется с миграционным кризисом

Москва25 окт Вести.Происходящее в Европе с мигрантами – кризис, приезжих накопилось уже столько, что они не ассимилируются. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что у европейских государств нет сил и средств для ассимиляции мигрантов в свои общества.

И вот это самый миграционный кризис. Это ж что кризис!.. Я сейчас сказал про мигрантов прежних лет и про их детей, которые уже подросли. Они же не ассимилируются! Этот объем, который накопился, выходцев из этих стран, он стал таким, что он не просто не поддается ассимиляции, государство не в состоянии их ассимилировать. Средств не хватает. Надо же заниматься их образованием, внедрением в их среду местных обычаев, традиций сказал Путин

Ранее он обратил внимание на позицию Европы по энергетической торговле с РФ. Путин отметил, что отказ от закупок доступных энергоресурсов был именно со стороны Европы.