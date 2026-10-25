Москва25 окт Вести.Мигранты, приехавшие в Европу, и их подросшие дети ощущают несправедливость властей европейских стран по отношению к жителям Ближнего Востока. Об этом в интервью Павлу Зарубину для информационной службы "Вести" заявил президент России Владимир Путин.

Посмотрите, что на Ближнем Востоке происходит. Потому что люди, которые приехали несколько лет назад в европейские страны по миграционному каналу, их дети, которые уже подросли, они чувствуют несправедливость к своим соотечественникам, недавним и братьям по вере, чувствуют это, да. И это тоже вызывает у них определенный настрой на то, как нужно реагировать на действия властей страны, где они проживают сегодня заявил Путин

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.