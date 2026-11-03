Лукашенко заявил, что в Европе гнобят украинских граждан Лукашенко: в Европе гнобят украинских граждан

Москва3 ноя Вести.Белорусский лидер Александр Лукашенко раскритиковал отношение в Европе к мигрантам, отметив, что там гнобят даже украинских граждан. Свое мнение президент выразил в ходе выступления на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Лукашенко призвал европейских властей создать "человеческие условия" для иностранных граждан и привел в пример то, как к мигрантам относятся в Белоруссии.

Люди работают — мы их с удовольствием принимаем. У нас тоже не хватает людей, но как белорусам, так и им с первого дня - бесплатная медицина, бесплатное образование, заработная плата без всяких ограничений подчеркнул он

По словам Лукашенко, на Западе относятся к иностранцам как к животным, а к украинцам как к "людям второго сорта".

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что мигранты, приехавшие в Европу, и их подросшие дети ощущают несправедливость властей европейских стран по отношению к жителям Ближнего Востока.