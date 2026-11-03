Москва3 ноя Вести.Граждане Польши могут выйти на массовые акции протеста против действий своих властей. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на IV Минской международной конференции по евразийской безопасности.

Он обратил внимание на протестные выступления в ряде европейских государств, в том числе во Франции, Бельгии, Испании, Италии и Германии. По его словам, молодежь призывает старшее поколение "опомниться".

Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки, они родные нам люди... Они еще покажут им (властям – Прим. ред.) кузькину мать сказал Лукашенко

Ранее премьер-министра Польши Дональда Туска назвали диктатором. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич.