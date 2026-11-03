Москва3 ноя Вести.Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Леськевич заявил в интервью RMF24, что считает премьер-министра республики Дональда Туска диктатором.

В пятницу (30 октября. - Прим. ред.) Дональд Туск показал, что является диктатором сказал он

Как уточнил Леськевич, речь идет о том, что глава польского правительства вошел в Конституционный суд республики "с помощью полицейских дубинок".

По словам пресс-секретаря Навроцкого, судья Анна Корвин-Петровская, которая стала исполняющим обязанности руководителя КС после отстранения его предыдущего главы Богдана Свенчковского, "является поставленным Туском узурпатором" и "не обладает властью".

Ранее Свенчковский, комментируя ситуацию вокруг польского КС, заявил, что в Польше произошел государственный переворот.