Отстраненный председатель КС Польши заявил о госперевороте в стране Отстраненный глава КС Польши: в стране произошел госпереворот

Москва2 ноя Вести.В Польше произошел государственный переворот. Так происходящее охарактеризовал отстраненный от исполнения своих обязанностей председатель Конституционного суда страны Богдан Свенчковский.

Кроме того, Свенчковский убежден в невозможности собрать необходимое для правомочности заседания число судей – кворум – на предстоящем собрании Конституционного суда. В эфире YouTube-канала Kanal Zero​​​ он заявил, что нарушения закона будут случаться и дальше.

Больше серьезности, потому что мы имеем дело с государственным переворотом в Польше сказал он

Ранее Свенчковскому и его заместителю Бартоломею Соханьскому запретили доступ в здание суда. Позднее и.о. главы КС Анна Корвин-Пиотровская анонсировала дисциплинарный суд над отстраненным председателем и его замом.