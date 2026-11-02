В КС Польши анонсировали дисциплинарный суд над отстраненным председателем Отстраненного главу КС Польши Свенчковского и его зама ждет суд

Москва2 ноя Вести.Отстраненных от исполнения обязанностей главы Конституционного суда (КС) Польши Богадана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского ожидает дисциплинарный суд. Об этом заявила и.о. главы КС Анна Корвин-Пиотровская.

По ее словам, суд станет итогом дисциплинарного производства, которое стало основанием для отстранения указанных лиц от исполнения обязанностей, передает РИА Новости​​​.

В конце дисциплинарного разбирательства всегда есть в случае Конституционного суда дисциплинарный суд. Это состав из трех человек в первой инстанции, из пяти человек во второй инстанции, состоящий исключительно из судей Конституционного суда пояснила Корвин-Петровская

Она добавила, что в ближайшее время распоряжение, вносящее изменение в повестку дня общего собрания судей КС, которое состоится в начале недели. Распоряжение будет содержать пункт о жеребьевке судей для дисциплинарного разбирательства.

И.о. главы КС подчеркнула, что цель постановления состоит привлечении к разбирательству судей "в условиях абсолютной прозрачности".