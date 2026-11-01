Москва1 нояВести.Председателю Конституционного суда (КС) Польши Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартломею Соханьскому запретили входить в здание суда. Соответствующее решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя руководителем учреждения.
Данные судьи не имеют права на вход в здание Конституционного суданаписала Корвин-Петровская в соцсети X
Другим судьям предписывается заранее согласовывать дату, время и условия входа в здание КС. Также Корвин-Петровская призвала их временно перейти на дистанционный режим работы, объяснив это стремлением обеспечить безопасность судей и сотрудников.
Информация об отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения своих обязанностей появилась на сайте КС Польши в пятницу, 30 октября. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек попросил снять с этих судей неприкосновенность, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за предполагаемое препятствование правосудию.
В то же время на официальной странице суда в соцсети X было размещено сообщение о незаконном захвате сайта, а также подчеркивалось, что Свенчковский остается главой КС.
Ранее стало известно, что глава Верховного суда Польши экстренно собирает судей из-за конституционного кризиса.