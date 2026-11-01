Главу КС Польши Свенчковского и его заместителя лишили права входа в здание суда

Отстраненному главе КС Польши и его заместителю запретили доступ в здание суда Главу КС Польши Свенчковского и его заместителя лишили права входа в здание суда

Москва1 ноя Вести.Председателю Конституционного суда (КС) Польши Богдану Свенчковскому и его заместителю Бартломею Соханьскому запретили входить в здание суда. Соответствующее решение приняла Анна Корвин-Петровская, которая объявила себя руководителем учреждения.

Данные судьи не имеют права на вход в здание Конституционного суда написала Корвин-Петровская в соцсети X

Другим судьям предписывается заранее согласовывать дату, время и условия входа в здание КС. Также Корвин-Петровская призвала их временно перейти на дистанционный режим работы, объяснив это стремлением обеспечить безопасность судей и сотрудников.

Информация об отстранении Свенчковского и Соханьского от исполнения своих обязанностей появилась на сайте КС Польши в пятницу, 30 октября. Министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек попросил снять с этих судей неприкосновенность, чтобы привлечь их к уголовной ответственности за предполагаемое препятствование правосудию.

В то же время на официальной странице суда в соцсети X было размещено сообщение о незаконном захвате сайта, а также подчеркивалось, что Свенчковский остается главой КС.

Ранее стало известно, что глава Верховного суда Польши экстренно собирает судей из-за конституционного кризиса.