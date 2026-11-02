Москва2 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск проиграл президенту Каролю Навроцкому в нынешнем конфликте. Об этом ИС "Вести" заявил польский политик, экономист, публицист Януш Корвин-Микке.

Кризис уже есть 10 лет или 12 лет … Но проблема в том, что три дня тому назад первый министр … изменил [Конституционный] трибунал. Так что у нас теперь есть два президента трибунала ... Абсурдная ситуация, но мы так живем. Как это будет на выборах ... премьер, по-моему, проиграл. Потому, что он взял полицию и теперь большинство говорит, что если он взял полицию, то значит неправ сказал он

Ранее Туск попытался отстранить председателя Конституционного суда Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского. 30 октября протестующие окружили здание суда и попытались проникнуть внутрь. Навроцкий узнал об этом на пути в Сенегал и вернулся в Варшаву, где пробился в здание суда. Он обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Туск выступил с первым заявлением спустя сутки, в котором обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.