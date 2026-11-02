Эксперт дал прогноз по развитию политического кризиса в Польше Офицеров-Бельский: нельзя исключать перспектив серьезных волнений в Польше

Москва2 ноя Вести.Сценариев развития политического кризиса в Польше несколько, но при любом раскладе премьер-министр Дональд Туск выйдет из ситуации победителем. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его словам, у Туска есть все необходимые политические инструменты и рычаги давления.

Сценариев по большому счету несколько, и, по всей вероятности, Туск победит. У него для этого есть все рычаги, все необходимые инструменты, такие как, например, контроль над прокуратурой, контроль над Министерством внутренних дел и так далее. Теоретически, даже если работа правительства будет блокирована президентом… то правительство могло бы… действовать из практики указов, то есть решать не законодательными путями многие вопросы, а путем указов объяснил эксперт

Также он подчеркнул, что в нынешней ситуации нельзя исключать прохождение серьезных волнений в польском обществе.

Что касается перспектив каких-то серьезных социальных волнений, теоретически этого нельзя исключать. По крайней мере, сами польские политики этого не исключают отметил Офицеров-Бельский

Эксперт сообщил и об еще одном исходе, при котором весь состав Конституционного трибунала Польши будет заново избран парламентом.

Предлагается перейти к нулевому варианту, то есть весь состав Конституционного суда отправить в отставку и ради мира в стране, ради консенсуса двумя третями, то есть квалифицированным большинством парламента избрать новый состав Конституционного суда. Такой вариант теоретически может быть реализован, если конфронтация, в том числе на улицах, протесты, достигнут некого градуса, когда будет лучше для Туска согласиться с оппонентами, как и для президента, то есть когда им надо будет найти некий срединный вариант подытожил он

30 октября силы Туска взяли Конституционный суд под свой контроль, на сайте КС появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского – ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. Однако на странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен, а Свенчковский остается председателем. К зданию пришли сторонники Навроцкого, начались стычки с действующей на стороне Туска полицией.

Навроцкий узнал об этом на пути в Сенегал и вернулся в Варшаву, где пробился в здание суда. Там его встретила судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя новым председателем.

Навроцкий обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Туск выступил с первым заявлением спустя сутки, в котором обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.