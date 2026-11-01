"От конфликта не выиграет никто": эксперт предрек последствия кризиса в Польше Политолог Кортунов: Туск и Навроцкий подорвали свой авторитет в Польше

Москва1 ноя Вести.Польский премьер Дональд Туск и президент республики Кароль Навроцкий подорвали свой авторитет у граждан, обе стороны столкнутся с издержками из-за кризиса вокруг Конституционного суда. Такое мнение высказал эксперт Международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов в комментарии изданию NEWS.ru.

По оценке эксперта, позиции Туска уязвимы. Кортунов также заявил, что польский премьер всегда говорил, что является сторонником правовых механизмов разрешения конфликтов.

Политолог полагает, что попытки отстранения руководства Конституционного суда вызывают большие сомнения. Кортунов считает, что обе стороны могут предъявлять друг другу претензии, но он оценивает как небезупречные позиции правительства в Конституционном суде страны.

Я думаю, что от этого конфликта не выиграет никто, и, наверное, обе стороны потеряют, если только не смогут в самое ближайшее время договориться о компромиссе сказал Кортунов

По словам политолога, репутации обеих сторон уже получили ущерб.

В сентябре польский премьер назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране вспыхнули демонстрации. Обстановка обострилась 31 октября, когда участники акций протестов попытались прорваться через ограждение в здание суда.