Политолог Кортунов: либералы Польши всегда обвиняют оппозицию в связях с РФ

Политолог объяснил слова Туска о поддержке оппозиции в Польше Россией Политолог Кортунов: либералы Польши всегда обвиняют оппозицию в связях с РФ

Москва1 ноя Вести.Либералы Польши во главе с премьером республики Дональдом Туском всегда обвиняют оппозицию, представителем которой является президент страны Кароль Навроцкий, в связях с российскими властями. Такое заявление сделал эксперт Международного клуба "Валдай", политолог Андрей Кортунов в комментарии изданию NEWS.ru.

Таким образом эксперт прокомментировал слова Туска о якобы участии пророссийских сил в конфликте, связанном с кризисом вокруг Конституционного трибунала.

По словам политолога, в Польше наблюдается борьба между либералами, которые выступают за евроинтеграцию, и правыми националистами, представителем которых он назвал Навроцкого.

Либералы всегда обвиняют националистов в том, что они вольно или невольно подыгрывают России. То есть тоже являются евроскептиками, выступают за традиционные ценности и подчеркивают важность суверенитета сказал политолог

Вместе с тем Кортунов полагает, что сторонников Навроцкого тоже нельзя считать поддерживающими отношения с РФ. По мнению политолога, просто идеологически они ближе к российской стороне, чем к западным странам.

Ранее Туск обвинил "армию российских ботов" в помощи оппозиции Польши.

В сентябре Туск назначил судьей Конституционного суда экс-члена его кабмина Мачея Берека. В результате в стране начали происходить протесты. Ситуация обострилась 31 октября, когда протестующие попытались прорваться через ограждение в здание суда. Навроцкий прервал визит в Сенегал и вернулся в Варшаву.