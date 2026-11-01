Туск обвинил пророссийские силы в помощи оппонентам его кабмина Туск заявил, что оппонентам его правительства помогают пророссийские силы

Москва1 ноя Вести.Пророссийские силы поддерживают противников нынешнего польского правительства в конфликте вокруг Конституционного трибунала страны. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на своей странице в соцсети X.

По его словам, в Польше годами функционируют организации и политики, "которые хотят уничтожить демократию и верховенство закона".

Сегодня не моя задача оценивать, по каким причинам они это делают: жадность ли это, глупость или предательство. В конце концов результат один, и неслучайно они находят поддержку среди пророссийских сил в мире говорится в публикации

Глава польского кабмина прокомментировал ситуацию вокруг Конституционного суда страны. В середине октября Сейм утвердил Мачея Берека в должности судьи трибунала. Президент Кароль Навроцкий, чья позиция расходится с линией правительства и парламента, отказался принимать присягу у новой судьи. На этом фоне в стране вспыхнули протестные акции.

Ситуация обострилась 30 октября, когда на сайте КС появилось уведомление о приостановке полномочий председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Сообщалось, что во главе суда встанет Анна Корвин-Петровская.

В официальном аккаунте суда в соцсети X говорилось, что доступ к администрированию сайта был получен незаконно. Там настаивают, что Свенчковский остается председателем Конституционного суда, а Корвин-Петровскую в этой роли не признают. Причастных к произошедшему обвинили в попытке госпереворота.