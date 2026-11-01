Москва1 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его политические оппоненты в конфликте вокруг Конституционного трибунала якобы получают поддержку со стороны "армии российских ботов". Соответствующее обращение глава правительства опубликовал на своей странице в соцсети X.

Туск возложил ответственность за обострение кризиса на партию "Право и справедливость", президента Кароля Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду. По словам премьера, Навроцкий отказался принимать присягу у новых судей Конституционного трибунала, а после того, как они начали работу, на них стали оказывать давление и подвергать нападкам.

А в этом конфликте они пользуются поддержкой российской армии ботов заявил Туск

Кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился в середине октября после решения Дональда Туска назначить судьей Мачея Берека и отказа президента Кароля Навроцкого принять у него присягу. После этого у здания суда начались регулярные протесты.

30 октября на сайте КС появилось сообщение о приостановке полномочий председателя суда Богдана Свенчковского и назначении Анны Корвин-Петровской новым главой суда. Однако в соцсети X на странице КС заявили, что сайт был незаконно захвачен, а Свенчковский по-прежнему остается председателем.

В ночь на 31 октября протестующие попытались прорваться в здание суда. Часть оппозиционных политиков назвала происходящее попыткой госпереворота. На этом фоне евродепутат Ева Зайончковская-Герник призвала Туска подать в отставку.