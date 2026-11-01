Орбан обвинил Туска в попытке устроить госпереворот в Польше

Орбан: никогда не думал, что Туск может пасть так низко Орбан обвинил Туска в попытке устроить госпереворот в Польше

Москва1 ноя Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поддержал президента Польши Кароля Навроцкого в ситуации с кризисом вокруг Конституционного суда страны и заявил, что премьер Дональд Туск пытался устроить государственный переворот.

Такое мнение венгерский политик выразил в социальной сети X.

То, чему мы стали свидетелями вчера в Варшаве, было вопиющим нарушением Конституции Польши. Я никогда не думал, что Дональд Туск может пасть настолько низко, чтобы устроить государственный переворот против собственного народа написал Орбан

По его словам, он искренне надеется, что президент Навроцкий добьется успеха в усилиях по поддержанию конституционного порядка в Польше.

Кризис вокруг Конституционного суда (КС) Польши разгорелся в середине октября после решения Туска назначить на должность судьи Мачея Берека и отказа Навроцкого принимать у него присягу. С этого момента у здания суда регулярно шли протесты.

Вечером 30 октября на сайте КС появилось сообщение о приостановке полномочий председателя суда Богдана Свенчковского. Также была распространена информация, что новым главой КС станет Анна Корвин-Петровская.

Однако на странице КС в соцсети X был размещен пост, где говорилось, что сайт суда подвергся незаконному захвату, а Свенчковский остается председателем КС.

В ночь на 31 октября протестующие у здания суда попытались прорваться внутрь. Некоторые оппозиционные политики назвали происходящее попыткой госпереворота.

Ранее евродепутат Ева Зайончковская-Герник на фоне ситуации в Польше призвала Туска уйти в отставку.