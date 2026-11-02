"Назревает восстание!": Филиппо описал ситуацию в Польше Филиппо: в Польше назревает восстание против Туска

Москва2 ноя Вести.В Польше назревает восстание против премьер-министра Дональда Туска, заявил глава французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал уход в отставку послов Польши в Румынии и Китае Павла Солохома и Якуба Кумоха, а также постпреда республики в ООН Кшиштофа Щерского.

В Польше что-то происходит!.. Послы Польши в Румынии, Китае и ООН подают в отставку в знак протеста против проевропейского государственного переворота Туска! Назревает восстание! написал Филиппо в соцсети X

Польский политик Януш Корвин-Микке заявил, что внутри Польши сейчас идет борьба двух государств, одно из которых выступает за проевропейскую политику, а второе – против нее.

Политолог Станислав Стремидловский, в свою очередь, назвал возможной эскалацию политического кризиса в Польше, и отметил, что простые граждане республики возмущены действиями правительства Туска и Еврокомиссии.

Ранее на сайте Конституционного суда появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского – ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. Однако на странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен, а Свенчковский остается председателем. К зданию суда пришли сторонники Навроцкого, начались стычки с действующей на стороне Туска полицией.

Навроцкий узнал об этом на пути в Сенегал и развернул самолет, чтобы вернуться в Варшаву. Он пробился в здание суда, где его встретила судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя новым председателем Конституционного суда.

Президент Польши обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Премьер в ответ обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.

Позднее Корвин-Пиотровская объявила, что над Свенчковским и его заместителем Бартоломеем Соханьским будет проведен дисциплинарный суд. Также она назначила на 3 ноября общее собрание судей, чтобы принять план расходов и доходов.