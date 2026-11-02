Москва2 ноя Вести.Дальнейшая эскалация политического кризиса в Польше вполне возможна. Действиями правительства Дональда Туска, в частности, возмущены простые граждане. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал политолог, эксперт по Польше Станислав Стремидловский.

По словам эксперта, нынешнее правительство твердо настроено на то, чтобы подчинить Конституционный трибунал.

Я думаю, что эскалация будет, потому что, судя по тому, что я вижу из заявлений нынешних польских правящих властей, они твердо настроены на то, чтобы подчинить Конституционный трибунал своей власти… Простые поляки будут возмущены, это заметно по комментариям в польских социальных сетях. Возмущены именно наглым давлением со стороны правительства Дональда Туска; тем, что Европейская комиссия, и в целом ЕС, поддерживают эти незаконные, на мой взгляд, действия польского правительства. Так что, эскалация развивается, и она будет дальше продолжаться объяснил свою позицию Стремидловский

Ранее и.о. главы Конституционного суда (КС) Польши Анна Корвин-Пиотровская анонсировала дисциплинарный суд над отстраненным председателем Богаданом Свенчковским и его заместителем Бартоломеем Соханьским. Также она назначила общее собрание судей, которое пройдет 3 ноября, чтобы принять план расходов и доходов.

30 октября силы Туска взяли Конституционный суд под свой контроль, на сайте КС появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского – ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. Однако на странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен, а Свенчковский остается председателем. К зданию пришли сторонники Навроцкого, начались стычки с действующей на стороне Туска полицией.

Навроцкий узнал об этом на пути в Сенегал и развернул самолет, чтобы вернуться в Варшаву. Он пробился в здание суда, где его встретила судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя новым председателем.

Навроцкий обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Туск выступил с первым заявлением спустя сутки, в котором обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.