Вице-спикер сейма Босак потребовал отставки Туска и новых выборов Вице-спикер сейма Польши Босак выступил за досрочные парламентские выборы

Москва2 ноя Вести.Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак объявил о подготовке инициативы по проведению досрочных парламентских выборов. Об этом политик сообщил журналистам.

Польский вице-премьер представляет националистическую и евроскептическую коалицию "Конфедерация".

Мы требуем отставки премьера, поэтому анонсировали подготовку постановления о сокращении срока полномочий сейма сказал Босак

По его словам, наиболее реалистичный способ сменить действующее правительство заключается в досрочном прекращении полномочий парламента, проведении новых выборов и формировании кабинета министров обновленным составом сейма.

Заявление прозвучало на фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного суда Польши. Противостояние усилилось после попыток правительства премьер-министра Дональда Туска отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, назначенных при прежних властях.

30 октября протестующие окружили здание Конституционного суда. На фоне происходящего президент Польши Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в Варшаву.

Ранее руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский описал ИС "Вести" несколько возможных сценариев развития кризиса. По его словам, в нынешней ситуации нельзя исключать серьезных волнений в обществе.