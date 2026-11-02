Москва2 нояВести.Вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак объявил о подготовке инициативы по проведению досрочных парламентских выборов. Об этом политик сообщил журналистам.
Польский вице-премьер представляет националистическую и евроскептическую коалицию "Конфедерация".
Мы требуем отставки премьера, поэтому анонсировали подготовку постановления о сокращении срока полномочий сеймасказал Босак
По его словам, наиболее реалистичный способ сменить действующее правительство заключается в досрочном прекращении полномочий парламента, проведении новых выборов и формировании кабинета министров обновленным составом сейма.
Заявление прозвучало на фоне обострения политического кризиса вокруг Конституционного суда Польши. Противостояние усилилось после попыток правительства премьер-министра Дональда Туска отстранить председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского, назначенных при прежних властях.
30 октября протестующие окружили здание Конституционного суда. На фоне происходящего президент Польши Кароль Навроцкий прервал зарубежный визит и вернулся в Варшаву.
Ранее руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский описал ИС "Вести" несколько возможных сценариев развития кризиса. По его словам, в нынешней ситуации нельзя исключать серьезных волнений в обществе.