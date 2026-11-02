Москва2 ноя Вести.Конституционный трибунал Польши в его прежнем составе мог полностью блокировать работу польского правительства, из-за чего премьер-министру Дональду Туску выгодно назначить туда своих приближенных. О подробностях ИС "Вести" рассказал кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он отметил, что Конституционный трибунал имеет шаткую легитимность уже более десяти лет из-за действий консервативной партии "Право и справедливость", которую представляет нынешний президент Кароль Навроцкий.

Конституционный трибунал в его прежнем составе мог блокировать работу польского правительства. Так что здесь даже [затронуты] интересы больше самого Дональда Туска… То есть, по большому счету, любая текущая деятельность правительства находится под угрозой. А что, собственно, и является причиной того, что необходимо было провести такую, можно сказать, практически спецоперацию по устранению прежнего руководителя Конституционного суда объяснил эксперт

Также Офицеров-Бельский назвал влияние Брюсселя внешним фактором политического кризиса в Польше.

Безусловно, есть только этот внешний фактор – Брюссель, а точнее брюссельская бюрократия. И когда средства для Польши были заморожены еще при власти партии "Право и справедливость", и потом, когда Туск приходит снова к власти, эти средства размораживаются. Туску прямо сказали о том, что Конституционный трибунал в том виде, в котором он существовал тогда, с тем составом, он уже не признается легитимным, и что одна из его задач будет – это восстановление верховенства права добавил он

30 октября силы Туска взяли Конституционный суд под контроль, на сайте КС появилось заявление об отстранении председателя Богдана Свенчковского – ставленника президента Польши Кароля Навроцкого. Однако на странице суда в соцсети X было опубликовано сообщение, что сайт незаконно захвачен, а Свенчковский остается председателем. К зданию пришли сторонники Навроцкого, начались стычки с действующей на стороне Туска полицией.

Навроцкий узнал об ситуации на пути в Сенегал и вернулся в Варшаву. Он пробился в здание суда, где его встретила судья Анна Корвин-Пиотровская, объявившая себя новым председателем.

Навроцкий обвинил Туска и партию "Гражданская платформа" в попытке конституционного переворота. Туск выступил с первым заявлением спустя сутки, в котором обвинил Навроцкого в уничтожении верховенства права.