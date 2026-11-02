Москва2 ноя Вести.Политический кризис в Польше может привести к полной перезагрузка всех ветвей власти. Такой прогноз озвучил ИС "Вести" политолог Владимир Корнилов.

События там развиваются, и я не исключаю, что действительно они сейчас войдут в такой клинч, после которого потребуется полная перезагрузка всех ветвей власти. Я не исключаю, что в конечном итоге … в следующем году они придут к тому, что надо проводить выборы новые и президента … и новый трибунал формировать Конституционный. Потому, что они действительно сами себя загнали в тупик, вот этот бесправовой