Москва1 ноя Вести.Премьер-министр Польши Дональд Туск фактически открыл в стране ящик Пандоры. Так, комментируя события вокруг польского Конституционного трибунала в беседе с Владимиром Соловьёвым для ИС "Вести", выразился политолог Владимир Корнилов.

Эксперт отметил, что польские власти к происходящим протестам уже стремятся приписать некое российское влияние. Ранее Туск в своем обращении заявил, будто политических противников в конфликте вокруг трибунала поддерживает "армия российских ботов".

Ну, мы же понимаем, у нас там нет ни союзников, ни противников. Фактически выкормыши либерального [финансиста Джорджа] Сороса сейчас пытаются провести антидемократический переворот. Но и другие такие же. И в этом смысле они как всегда друг друга там мочат. […] Туск, по-моему, действительно открыл ящик Пандоры. Но, повторюсь, это лишний раз доказывает, что союзников там наших нет. Но нутро либеральное и абсолютно антидемократическое сейчас проявляется в Польше наглядно. Если вы хотите посмотреть, что такое либерализм и те самые умершие демократические ценности, пожалуйста, смотрите на нынешнюю Польшу сказал Корнилов

При этом эксперт уточнил, что все эти события происходят в начале предвыборного цикла.

У них выборы должны состояться в ноябре следующего года. Но, судя по тому, как стремительно сейчас развиваются события, возможно, будут досрочные выборы добавил эксперт

Ранее на фоне протестов вокруг Конституционного трибунала в Польше появились сообщения, что президенту страны Каролю Навроцкому грозит отстранение от должности.