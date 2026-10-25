Белорусам рекомендовали не ездить в Европу МИД Белоруссии рекомендовал воздержаться от поездок в ряд стран Европы

Москва25 окт Вести.Министерство иностранных дел Белоруссии рекомендовало гражданам воздержаться от необязательных поездок в ряд европейских стран, где проходят акции протеста. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

МИД указал на резкое осложнение внутриполитической обстановки в некоторых странах Европы, сопровождающееся массовыми акциями, в том числе с участием радикалов.

В связи с этим МИД Беларуси настоятельно рекомендует белорусским гражданам воздерживаться от необязательных поездок во Францию, Бельгию, Италию, Испанию, Португалию и Албанию, а при отсутствии острой необходимости – перенести или отменить такие поездки говорится в заявлении

Вместе с тем белорусам, которые уже находятся на территории указанных стран, посоветовали соблюдать повышенные меры осторожности и избегать мест массового скопления людей, а при дальнейшем ухудшении обстановки покинуть эти государства.

Ранее президент России Владимир Путин назвал причины беспорядков, которые происходят в Европе. Как отметил глава государства, речь идет об ошибках европейских лидеров в экономике, а также поспешном внедрении зеленой повестки.