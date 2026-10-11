В Минске назвали поддержку Украины одной из причин протестов в ЕС

МИД Белоруссии связал протесты в Европе с расходами на вооружение для ВСУ В Минске назвали поддержку Украины одной из причин протестов в ЕС

Москва11 окт Вести.Массовые протесты во Франции и Испании стали следствием политики европейских властей, которые увеличивают военные расходы в ущерб социальной сфере. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

В эфире телеканала "Беларусь-1" дипломат связал общественное недовольство с поддержкой Украины и других конфликтов, а также с милитаризацией ряда стран Европы.

Протесты в Европе - это издержки той политики, которую ведут элиты ряда стран ЕС по поддержке в том числе военного конфликта на Украине, по поддержке многих других конфликтов, по этой безудержной гонке вооружений в своих странах за счет прежде всего социальной политики в своих государствах сказал он

В Испании протесты усилились после смерти 87-летней жительницы Мадрида Марикармен Абаскаль, которую 23 сентября выселили из квартиры, где она прожила более 70 лет. Ее история стала символом жилищного кризиса и вызвала массовые демонстрации.

Во Франции с конца сентября продолжаются выступления школьников и студентов. Участники требуют улучшения состояния учебных заведений, сокращения переполненности классов и увеличения числа преподавателей. После этого протесты распространились на Бельгию.