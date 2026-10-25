Москва25 окт Вести.Протесты в Барселоне переросли в беспорядки и столкновения с полицией, более 100 человек задержаны. Типичная картина для европейских стран сегодня, но в Испании ситуацию усугубляет еще и жилищный кризис. На 11 ноября запланирована всеобщая 24-часовая забастовка. Ожидается, что она станет самой масштабной в Испании за последние 14 лет – ее поддерживают крупнейшие профсоюзные объединения CCOO (Профсоюзная конфедерация рабочих комиссий Испании) и UGT (Всеобщий союз трудящихся).

Мадридские протесты: как выселение пожилой женщины всколыхнуло всю Испанию

Принудительное и демонстративное выселение 87-летней Марикармен Абаскаль из квартиры в Мадриде, где она прожила более 70 лет, спровоцировало массовые протесты, которые прошли в полусотне городов Испании. Основные требования протестующих: снижение арендной платы, бессрочные договоры аренды и конфискация жилья, принадлежащего "фондам-стервятникам". Численность демонстрантов только в Мадриде оценивалась от 70 тысяч до 500 тысяч человек. Марикармен умерла в начале октября, что еще больше накалило общественные настроения.

"Закон Марикармен" – содержание и провал

Якобы под давлением улицы правительство Педро Санчеса 29 сентября решило принять два королевских декрета, получивших в народе название "закон Марикармен". В первом декрете сказано об обязательном продлении действующих арендных договоров еще на два года, если они заканчиваются 31 декабря 2028 года. Продлевается мораторий на выселение малоимущих и уязвимых семей до 2030 года. Вводится запрет на покупку жилья крупными инвестиционными фондами, которые простые испанцы называют "фондами-стервятниками" (fondos buitre).

Второй декрет касается самой обсуждаемой и радикальной меры – автоматического и бессрочного продления договоров аренды основного жилья. Если арендатор вовремя платит за квартиру, то арендодатель просто так договор расторгнуть не сможет. Такую инициативу выдвинула партия "Сумар", которая является частью правящей коалиции в Испании. Предложенные меры сильно ущемляют права арендодателей. Конгресс Испании отклонил "закон Марикармен". 2 октября на голосовании в парламенте "Народная партия" (PP), ультраправая Vox ("Голос") и каталонская "Вместе за Каталонию" (Junts per Catalunya) выступили против.

Политический расчет Санчеса и его трудности

После отклонения декретов Санчес немедленно объявил о переносе выборов, которые должны были пройти в следующем году. Теперь они назначены на 29 ноября. Видимо, премьер надеется, что после выборов наберет достаточно голосов для принятия декретов. Логика ясна: представить жилищный кризис как противостояние "народа против спекулянтов", изобразить "Народную партию" и Vox стоящими на стороне "фондов-стервятников" и заодно отвлечь внимание от миграционного кризиса в Сеуте и коррупционных дел вокруг супруги премьера Бегоньи Гомес и его брата Давида Санчеса. Об этом не раз интервью испанским телеканалам заявлял Сантьяго Абаскаль. Лидер партии Vox предлагал Санчесу встретиться с теми, кто страдает от мигрантов: "Пусть поедет и скажет, что нет никакой связи между массовой нелегальной иммиграцией и преступностью. Пусть скажет это родственникам девочки из Игуалады, жертвам банд, бабушкам из Торре-Пачеко, жителям Сеуты, женщинам, которые стали в четыре раза чаще подвергаться изнасилованиям с тех пор, как он у власти, тем, кто испытал на себе удары ножом или мачете".

В апреле этого года правительство Испании запустило реализацию масштабного плана по легализации мигрантов. По словам Педро Санчеса, это необходимо для поддержки национальной экономики. Мигранты задействованы в сельском хозяйстве, ухаживают за пожилыми людьми, оказывают бытовые услуги, работают на стройках, уборщиками в гостиницах и аэропортах. Граждане Испании от такой сложной и тяжелой работы зачастую отказываются. Глава кабмина, выступая перед публикой, подчеркивал, что без вклада в мигрантов к 2050 году ВВП королевства снизится на 19%, а к 2075 – на 22%.

Кроме того, в июле Верховный суд Испании постановил, что закон не дает применять процедуру немедленного выдворения мигрантов, которые были перехвачены в море или пытались вплавь добраться до берегов королевства. То есть преодоление морской границы не считается пересечением пограничного заграждения. И в Сеуту быстро проникли почти 80 тысяч мигрантов, что очень сильно возмутило местных жителей и еще больше ударило по репутации Санчеса.

Перспективы выборов: жилье как "референдум"

Неслучайно забастовка назначена на 11 ноября – за два дня до начала избирательной компании. Это значит, что жилищный кризис должен задать тон всей избирательной кампании и заставить все партии прямо отвечать на вопросы аренды и зарплат. Выборы 29 ноября, по сути, будут представлены сторонниками Санчеса как референдум о жилищной политике. Логика левых: парламент отклонил декреты, получается, правые выбрали защиту спекулянтов, избиратели должны исправить это голосованием. Но контраргументы оппозиции довольно сильные – Санчес у власти 8 лет. За это время жилищный кризис только усугубился: за 10 лет аренда выросла в два раза, дефицит жилья составляет около 750 тысяч единиц. Данные портала Idealista: в августе стоимость аренды в Испании составила приблизительно 15 евро за квадратный метр в месяц. Цены на вторичное жилье только за последний год выросли на 12,5% и в среднем составляют около 3000 евро за квадратный метр.

Победа или полное поражение Санчеса?

Ставка Санчеса на жилье крайне рискованна. Большинство опросов показывают: если PP и Vox пойдут единым блоком, они могут получить около 200 из 350 мест, и этого вполне достаточно для устойчивого большинства. Правительство меньшинства Санчеса после выхода партии "Вместе за Каталонию" из числа сторонников год назад почти парализовано. Жилищная тема может и мобилизует левый электорат, но вряд ли переломит общую картину. Результат 29 ноября покажет, является ли жилье в Испании электоральным оружием, которое можно конвертировать в политический нарратив, или структурным провалом, способным свергнуть действующую власть.