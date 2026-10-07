В Испании умерла пенсионерка, чье выселение из квартиры вызвало волну протестов В Испании умерла 87-летняя женщина, чье выселение из квартиры вызвало протесты

Москва7 окт Вести.В Испании скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, выселение которой из квартиры в Мадриде спровоцировало массовые протесты по всему королевству. Об этом сообщил профсоюз арендаторов жилья Мадрида (Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid) в соцсети X.

Марикармен Абаскаль выселили из квартиры в мадридском районе Ретиро, где она прожила 70 лет, 23 сентября. После этого женщину госпитализировали.

Представителям Абаскаль удалось договориться о возвращении женщины в квартиру после выписки из больницы, однако сделать это она не успела.

С сожалением сообщаем, что сегодня скончалась Марикармен. Однажды здесь, в Мадриде, мы собрались вместе, чтобы защищать дома, которые у нас хотят отнять. Марикармен, ты не одна, ничто нас не остановит. Профсоюз - это семья, и мы будем бороться написали представители профсоюза арендаторов жилья Мадрида

История пенсионерки вызвала в Испании широкий общественный резонанс и стала поводом для протестов из-за жилищного кризиса. Участники демонстраций требуют от правительства эффективных мер по его сдерживанию.

В Мадриде, по разным оценкам, на улицы вышло от 70 тысяч до полумиллиона человек, манифестанты призывали к всеобщей забастовке.

Аналогичные выступления прошли и в других городах страны. В Валенсии, по данным El Pais, демонстрация закончилась столкновением протестующих с полицейскими и разгоном толпы.

На фоне недовольства испанцев правительство 29 сентября утвердило указы в жилищной сфере, однако парламент страны - Генеральные кортесы - их не поддержал. 5 октября премьер королевства Педро Санчес распустил Генеральные кортесы и назначил внеочередные выборы в парламент на 29 ноября.