В Мадриде 120 тыс. человек вышли на манифестацию в рамках всеобщей забастовки

Массовый митинг за доступное жилье и достойные зарплаты прошел в Мадриде В Мадриде 120 тыс. человек вышли на манифестацию в рамках всеобщей забастовки

Москва11 ноя Вести.Как минимум 120 тыс. человек вышли на улицы Мадрида на массовую манифестацию в рамках всеобщей забастовки. Об этом заявили в представительстве правительства в автономном сообществе Мадрид.

Митингующих не испугала даже плохая погода – они собрались в районе столичного железнодорожного вокзала. Пикеты и митинги шли на протяжении всего дня, протестующие блокировали движение по некоторым дорогам и жгли автомобильные покрышки.

Одним из ключевых требований является обеспечение доступности жилья и повышение заработной платы, а официальный лозунг акции звучал так: "Зарплаты. Жилье. Цены".

Мы хотим лучших зарплат, жилищной политики, которая гарантировала бы право каждого на жизнь, сильной системы государственных услуг, достойных пенсий заявили в Профсоюзной конфедерации комиссий рабочих

Активисты призывают власти отказаться от туристических апартаментов, бороться со спекуляцией на рынке недвижимости и обеспечить защиту прав арендаторов жилья.

Поводом для забастовки стал инцидент с выселением 87-летней женщины-инвалида из квартиры в Мадриде, которую она вместе с семьей снимала почти всю свою жизнь. Женщина умерла в больнице, а ее история снова обострила вопрос недоступности собственного жилья для многих испанцев.

Это первая столь масштабная забастовка в Испании за 14 лет. Организаторами стали два крупных профсоюзных объединения страны – Профсоюзная конфедерация комиссий рабочих и Всеобщий союз трудящихся.

Выступления прошли также в Валенсии, Барселоне, Севилье, Кордобе, Малаге и Сарагосе. Всего по стране в акциях протеста приняли участие порядка 4 млн человек. По данным испанских СМИ, из-за митингов была отменена почти четверть рейсов высокоскоростных поездов и почти 300 авиарейсов.

Ранее стало известно, что участники всеобщей забастовки в Испании ворвались в телестудию и сорвали прямой эфир.