Участники забастовки в Испании ворвались в студию RTVE во время прямого эфира

Протестующие в Испании ворвались в телестудию и сорвали прямой эфир Участники забастовки в Испании ворвались в студию RTVE во время прямого эфира

Москва11 ноя Вести.Около 50 участников пикета проникли в здание каталонского подразделения испанской телерадиокомпании RTVE в Барселоне и вошли в студию во время программы, которая в этот момент выходила в прямом эфире. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, люди в капюшонах развернули плакаты с требованиями, связанными со всеобщей забастовкой, проходящей в стране. Из-за этого трансляцию пришлось прервать.

К зданию прибыли несколько полицейских нарядов. Через несколько минут участники пикета покинули студию, после чего эфир программы был возобновлен.

Всеобщая забастовка в Испании началась 11 ноября, она рассчитана на 24 часа. О планах провести стачку объявили еще в октябре на фоне многочисленных протестов из-за жилищного кризиса.

С утра участники акции начали проводить пикеты и перекрывать движение на некоторых дорогах. Профсоюзы требуют обеспечить доступное жилье и достойный уровень зарплат.

Ранее парламент Испании не поддержал изменения в жилищном законодательстве, после чего премьер-министр страны Педро Санчес распустил его. Досрочные выборы нового состава депутатов назначены на 29 ноября.