Москва11 нояВести.Около 50 участников пикета проникли в здание каталонского подразделения испанской телерадиокомпании RTVE в Барселоне и вошли в студию во время программы, которая в этот момент выходила в прямом эфире. Об этом сообщило агентство EFE.
По его данным, люди в капюшонах развернули плакаты с требованиями, связанными со всеобщей забастовкой, проходящей в стране. Из-за этого трансляцию пришлось прервать.
К зданию прибыли несколько полицейских нарядов. Через несколько минут участники пикета покинули студию, после чего эфир программы был возобновлен.
Всеобщая забастовка в Испании началась 11 ноября, она рассчитана на 24 часа. О планах провести стачку объявили еще в октябре на фоне многочисленных протестов из-за жилищного кризиса.
С утра участники акции начали проводить пикеты и перекрывать движение на некоторых дорогах. Профсоюзы требуют обеспечить доступное жилье и достойный уровень зарплат.
Ранее парламент Испании не поддержал изменения в жилищном законодательстве, после чего премьер-министр страны Педро Санчес распустил его. Досрочные выборы нового состава депутатов назначены на 29 ноября.