Более 1000 человек вышли на митинг после крушения скоростных поездов в Испании

Митинг в Испании из-за крушения поездов перерос в стычки с полицией Более 1000 человек вышли на митинг после крушения скоростных поездов в Испании

Москва29 окт Вести.Более 1000 человек вышли к зданию министерства транспорта Испании в Мадриде с требованием привлечь власти к ответственности за железнодорожную катастрофу в провинции Толедо, жертвами которой стали десятки человек, сообщило агентство EFE. По его данным, акция завершилась столкновениями митингующих с полицией.

Организатором митинга, как следует из материала, выступили ультраправые объединения.

Через некоторое время после начала митинга он перерос в столкновения с полицией. Правоохранители были вынуждены применить против митингующих силу и слезоточивый газ. После этого участники акции начали бросать сигнальные ракеты. В итоге стражи полицейские разогнали собравшихся.

Два скоростных поезда в Испании столкнулись в районе станции Урда в испанской провинции Толедо в среду, 28 октября. По словам испанского министра транспорта Оскара Пуэнте столкновение произошло после сбоя в работе компьютеров, из-за которого отключилась система безопасности. По последним данным, в результате железнодорожной катастрофы погибли 69 человек, около 200 человек получили ранения.

В Испании объявлен трехдневный траур.