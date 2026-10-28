СМИ назвали возможную причину столкновения поездов в Испании El Pais: человеческий фактор мог стать причиной столкновения поездов в Испании

Москва28 окт Вести.Правительство Испании рассматривает человеческий фактор в качестве возможной причины столкновения высокоскоростных поездов в провинции Толедо, в которой погибли, по последним данным, 46 человек. Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на источники.

Железнодорожная катастрофа произошла утром в среду на линии между Мадридом и Севильей. Предварительно, один поезд врезался в другой сзади, два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что погибли не менее 46 человек.

Возможной причиной аварии стала человеческая ошибка оператора [железнодорожной сети] компании Adif в связи со сбоем системы безопасности говорится в публикации

Издание поясняет, что система безопасности автоматизирована, из-за сбоя движение было остановлено. Переход в ручной режим управления мог привести к возобновлению движения, из-за чего и произошла катастрофа.

Испанская газета ABC в свою очередь пишет, что специалист, ремонтировавший систему безопасности, не предупредил об опасном сближении поездов.