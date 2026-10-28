Москва28 окт Вести.Не менее 64 человек погибли и около 80 пострадали в результате столкновения двух высокоскоростных поездов в центральной Испании. Трагедия произошла утром 28 октября на линии Мадрид - Андалусия в провинции Толедо. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на власти региона Кастилия-Ла-Манча.

По данным портала, в момент аварии в двух поездах находились более 500 пассажиров. Один состав перевозил 397 человек, другой - 147. Несколько вагонов рухнули с насыпи. На месте происшествия работают полиция, пожарные и медики, а также почти 100 военнослужащих подразделения по чрезвычайным ситуациям. К операции подключены вертолеты.

Один из пассажиров по имени Мигель рассказал радио COPE, что люди услышали "мощный гул, поистине огромный грохот, который длился секунд десять, будто поезд вот-вот сойдет с рельсов". Другая выжившая сообщила, что видела через окно полностью выгоревший вагон.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что шокирован серьезной железнодорожной аварией и выразил солидарность и поддержку всем пострадавшим и их семьям. Renfe тоже принесла глубочайшие соболезнования близким погибших. Мадридский центр переливания крови объявил срочный сбор донорской крови, а Королевская федерация футбола отменила матчи Кубка Испании в знак солидарности с жертвами.

Причина столкновения пока не установлена. Это уже второе смертельное крушение скоростных поездов в Испании за год.