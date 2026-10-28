Число погибших в Испании при столкновении поездов выросло до 50

Не менее 50 человек погибли в Испании при столкновении поездов Число погибших в Испании при столкновении поездов выросло до 50

Москва28 окт Вести.Железнодорожная катастрофа в центральной Испании унесла жизни по меньшей мере 50 человек, больше 179 пассажиров пострадали, сообщает сайт телеканала Antena 3 со ссылкой на гражданскую гвардию Кастилии-Ла-Манчи.

ЧП произошло утром в среду в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо на скоростной линии Мадрид - Севилья. Столкнулись высокоскоростной поезд государственной железнодорожной компании Renfe и состав частного перевозчика Iryo. Ранее сообщалось о 46 погибших.

По последним данным Агентства гражданской защиты Кастилии-Ла-Манчи, в результате столкновения двух поездов… погибли по меньшей мере 50 человек, более 179 получили ранения говорится в сообщении

Согласно данным сотрудников гражданской гвардии, по меньшей мере четыре вагона перевернулись.

Ранее сообщалось, что, предварительно, один поезд врезался в другой сзади. Причиной аварии могла стать ошибка оператора железнодорожной сети после сбоя системы безопасности.