Москва28 октВести.По меньшей мере 10 человек погибли при столкновении двух высокоскоростных поездов в Испании, пишет газета El Pais со ссылкой на предварительные данные правительства.
Столкновение поездов произошло утром в среду на линии между Мадридом и Севильей неподалеку от станции города Урда близ Толедо. В Минтрансе страны заявили, что, предварительно, один поезд врезался в другой сзади, два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.
На данный момент подтверждено 10 погибших, но предполагается, что их будет большеговорится в сообщении
Отмечается, что катастрофа могла произойти из-за человеческой ошибки.
Согласно предварительным анализам, оператор в диспетчерском центре... по ошибке дал приказ поезду Renfe продолжить движение, несмотря на то, что поезд Iryo перекрывал путь. Затем поезд столкнулся с поездом Iryo сзади на пока неустановленной скоростиинформирует издание
Движение поездов между Мадридом и Андалусией остановлено.