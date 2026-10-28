Pais: не менее 10 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании

Не менее 10 человек погибли в Испании при столкновении скоростных поездов Pais: не менее 10 человек погибли в железнодорожной катастрофе в Испании

Москва28 окт Вести.По меньшей мере 10 человек погибли при столкновении двух высокоскоростных поездов в Испании, пишет газета El Pais со ссылкой на предварительные данные правительства.

Столкновение поездов произошло утром в среду на линии между Мадридом и Севильей неподалеку от станции города Урда близ Толедо. В Минтрансе страны заявили, что, предварительно, один поезд врезался в другой сзади, два вагона сошли с рельсов и упали с насыпи.

На данный момент подтверждено 10 погибших, но предполагается, что их будет больше говорится в сообщении

Отмечается, что катастрофа могла произойти из-за человеческой ошибки.

Согласно предварительным анализам, оператор в диспетчерском центре... по ошибке дал приказ поезду Renfe продолжить движение, несмотря на то, что поезд Iryo перекрывал путь. Затем поезд столкнулся с поездом Iryo сзади на пока неустановленной скорости информирует издание

Движение поездов между Мадридом и Андалусией остановлено.