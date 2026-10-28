Москва28 октВести.Число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов в Испании увеличилось до 46 человек. Об этом сообщает газета ABC со ссылкой на источник.
В результате происшествия погибли по меньшей мере 46 человексказано в сообщении
По данным издания, железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо. В аварии участвовали высокоскоростной поезд государственной железнодорожной компании Renfe и состав частной компании Iryo.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на местные власти сообщал о 39 погибших. Также поступала информация о многочисленных пострадавших.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потрясен железнодорожной катастрофой. Он выразил поддержку пострадавшим и семьям погибших, а также сообщил, что поддерживает постоянную связь с министром транспорта и руководством автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.
По словам главы правительства, на месте аварии работают экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность.
Изначально сообщалось о не менее чем 10 жертвах столкновения скоростных поездов в Испании.