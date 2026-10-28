При столкновении скоростных поездов в Испании погибли не менее 46 человек

Число погибших при столкновении поездов в Испании возросло до 46 При столкновении скоростных поездов в Испании погибли не менее 46 человек

Москва28 окт Вести.Число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов в Испании увеличилось до 46 человек. Об этом сообщает газета ABC со ссылкой на источник.

В результате происшествия погибли по меньшей мере 46 человек сказано в сообщении

По данным издания, железнодорожная катастрофа произошла в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо. В аварии участвовали высокоскоростной поезд государственной железнодорожной компании Renfe и состав частной компании Iryo.

Ранее телеканал Sky News со ссылкой на местные власти сообщал о 39 погибших. Также поступала информация о многочисленных пострадавших.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что потрясен железнодорожной катастрофой. Он выразил поддержку пострадавшим и семьям погибших, а также сообщил, что поддерживает постоянную связь с министром транспорта и руководством автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча.

По словам главы правительства, на месте аварии работают экстренные службы, которые оказывают помощь пострадавшим и обеспечивают безопасность.

Изначально сообщалось о не менее чем 10 жертвах столкновения скоростных поездов в Испании.